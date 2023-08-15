Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2023 3:49

В Мордовии ряды сотрудников регионального СК пополнила лейтенант юстиции Арина Корпунова

Состоялось торжественное принятие Присяги вновь назначенным следователем
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы регионального СК, лейтенант юстиции Арина Александровна в 2023 году с отличием закончила Московскую Академию Следственного комитета Российской Федерации.

В Следственном управлении СК РФ по Республике Мордовия следователь Темниковского межрайонного следственного отдела Арина Александровна Корпунова приняла Присягу сотрудника Следственного комитета.

Молодой сотрудник дала торжественную клятву свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, непримиримо бороться с любыми их нарушениями, кто бы их ни совершил, и добиваться высокой эффективности и беспристрастности предварительного расследования. Руководитель регионального управления СК РФ Олег Алексеевич Коробов поздравил начинающего следователя, пожелал успехов в профессиональной деятельности и отметил, что принятие Присяги важный момент в жизни каждого сотрудника.

В торжественной обстановке следователю Корпуновой вручено служебное удостоверение.