В Пензе в целом ряде микрорайонов города на сутки планируется отключение водоснабжения

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации ресурсоснабжающей организации, на время ремонта запорной арматуры на насосной станции «Сурский Водозабор» и распределительной сети водопровода планируется отключение водоснабжение с 8:00 часов 17 августа до 8:00 часов 18 августа

В указанный промежуток времени воды не будет в следующих микрорайонах города: Арбеково, Заря, ГПЗ-24, Сурская Ривьера, Сосновка, Дегтярный затон, Маньчжурия, Терновка, Междуречье, Сурский квартал, Гидрострой, Тепличный комбинат, Веселовка, Бригадирский мост, Кривозерье, Декоративные культуры, Маяк, Нахаловка, Шуист, Согласие, Биосинтез, Автодром, Бугровка, Дубрава, Илмари, а также в городе Спутнике.

Кроме того, под отключение попадают улицы Кижеватова, Воронова, Российская, Окружная, Ново-Казанская и частично Калинина.

О планируемых работах в рамках подготовки к отопительному сезону по линии ООО «Горводоканал» речь шла на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, 14 августа, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Александр Басенко поручил организовать круглосуточный мониторинг в день отключения централизованного водопровода.

Глава Пензы поручил также проинформировать учреждения здравоохранения, культуры и образования, расположенные на территории города Пензы, о необходимости обеспечить запас воды.

«Все заявки от жителей по подвозу технической воды должны оперативно отрабатываться. Главам районных администраций при взаимодействии с Горводоканалом и ГОЧС организовать круглосуточный мониторинг ситуации», – поставил задачу он.

Администрация города Пензы просит жителей заблаговременно запастись водой и напоминает, что по вопросу подвоза технической воды можно обращаться в ООО «Горводоканал» по телефону 32-13-50, МКУ «Управление по делам ГОЧС по телефону 63-10-09, 63-10-05. Также можно позвонить в свою управляющую компанию. Ее контактный номер указан на квитанции по оплате за коммунальные услуги.