В Мордовии после съезда в кювет и опрокидывания «Шевроле Ланос» погибла 26-летняя девушка

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

29-летний водитель автомашины «Шевроле Ланос» не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения придорожный кювет с последующим опрокидыванием, отмечает пресс-служба МВД РФ по РМ.

В результате ДТП пассажир автомашины – 26-летняя девушка от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.

Водитель и еще двое пассажиров данной автомашины – 25-летняя девушка и 20-летний молодой человек с различными травмами были доставлены в ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ».

У водителя взята кровь на анализ. На данном участке автодороги выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие горизонтальной дорожной разметки.