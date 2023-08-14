60-летний житель Саранска добровольно сдал полицейским ружье, ранее принадлежавшее отцу

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

По данному факту проводится проверка. Находка направлена на экспертизу

МВД по Республике Мордовия напоминает, что в рамках профилактической акции «Оружие-2023» жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, с начала года гражданами в республике на возмездной основе сданы 12 единиц незаконно хранящегося оружия, 265 боеприпасов и 900 граммов пороха. Произведены выплаты 12 местным жителям на общую сумму 44 тысячи рублей.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, если в действиях лиц не содержится иного состава преступления.