Участники сборов «Гвардеец» посетили киноконцертный зал «Пенза»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Герои фильма – команда геймеров, которые играют в компьютерную игру. Их мечта – стать крутой командой, попасть на международные соревнования. Но для этого им нужны деньги. Волей случая в руках у ребят оказывается зашифрованное послание о спрятанном кладе. И приключения начинаются.

И если сначала целью подростков были деньги, то в конце истории ребята понимают, что главное для них – дружба и взаимовыручка, а материальная составляющая оказывается не самым главным в жизни.

По отзывам ребят, кинолента им понравилась. Как отмечает пресс-служба регионального Минкульта,после отдыха юнармейцы отправятся на учебный полигон под Константиновкой.

СПРАВКА «КП»

Военно-патриотические сборы «Гвардеец» уже в девятый раз проходят на территории Пензенской области. В этом году участники приехали из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

В течение смены юнармейцы демонстрируют свои навыки, проходят огневую, физическую и строевую подготовку, изучают основы военного дела, соревнуются в военно-прикладных и спортивных состязаниях, а также проявляют свои творческие способности.

В рамках мероприятия юнармейцы также посещают исторические и культурные достопримечательности Пензенской области.