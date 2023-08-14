Экономист Хазин заявил о невозможности переговоров России и Украины

Фото: «Говорит Москва»

В Киеве заинтересованы лишь в том, чтобы политику страны одобрили её «хозяева». Речь идёт о Западе.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Михаил Хазин.

«Переговоров с Украиной быть не может, поскольку она несубъектна. То есть там нет субъекта, который мог бы что-то обсуждать, поскольку он не отвечает за будущее.

Если он будет действовать не так, как нравится его хозяевам, то его уберут. По этой причине обсуждать тут нечего.

Второе - США ведут себя абсолютно примитивно, если партнёр по переговорам ослабевает, то все обязательства по отношению к нему ослабевают. Если есть возможность не платить по обязательствам, то платить не нужно. По этой причине разговаривать с США можно, но только при условии, что они не в состоянии не выполнять своих обязательств…»