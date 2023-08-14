В Пензенской области в реке Сура утонули 48-летний отец и его 12-летний сын

Фото: Пресс-служба регионального СК

По факту смерти малолетнего в Бессоновском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

Как уточняет пресс-служба СК региона, днем 12 августа 2023 года ребенок вместе со своим отцом купался в Суре на необорудованном для купания месте вблизи села Иванырс Лунинского района.

В процессе купания 12-летний мальчик и его 48-летний отец утонули.

В ходе поисковых мероприятий тела ребенка и мужчины обнаружены в реке. Следователем проведен осмотр места происшествия. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти малолетнего и взрослого, причин и условий произошедшего.

Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области соблюдать меры безопасности: исключите случаи купания несовершеннолетних без присмотра взрослых, контролируйте детей при нахождении в водоеме, любое отвлечение внимания взрослых от ребенка на воде приводит к трагедии.