Почему стоит выбрать квартиру в ЖК «Ньютон»: 4 причины

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Почему стоит обратить на него внимание.

1. Все квартиры – с предчистовой отделкой. Это значительно экономит время, ведь все самые трудозатратные, черновые работы уже выполнены. Вам остается лишь выбрать финишные покрытия стен, полов и потолка. И можно уже расставлять мебель. Второй важный плюс – тишина в доме. В новостройках часто бывает так, что кто-то делает ремонт сразу после сдачи дома, а кто-то через год и даже два. А вдруг такие люди окажутся вашими соседями? Предчистовая отделка решает проблему. Вы покупаете квартиру, где гарантированно тише, а лестничная клетка свободнее от строительного мусора.

2. На большинство планировок уже разработан дизайн-проект. Его можно скачать на сайте newton-pnz.ru и повторить. А можно вдохновиться и придумать что-то свое. В любом случае увидеть, как может выглядеть ваша квартира, – здорово.

3. Инженерные коммуникации продуманы таким образом, чтобы не мешать полету вашей дизайнерской мысли. Счетчики ХВС, ГВС вынесены в общий коридор, система отопления выполнена в полу (лучевая разводка), разводка труб водоснабжения – по потолку.

4. Двери не придется менять, а окна порадуют вас качеством и энергоэффективностью. В ЖК «Ньютон» установят окна профиля Rehau* 70 мм с мультифункциональными стеклами. Зимой они отражают от поверхности тепло внутрь помещения, а летом – на улицу. Такие окна снижают затраты на отопление и кондиционирование. К тому же стекла имеют легкий зеркальный эффект, это повышает камерность жилья. Металлические сейф-двери оборудованы замками 4-го, высшего класса защиты и дополнительной шумоизоляцией в 40 дБ.

Больше причин купить квартиру в ЖК «Ньютон» – в офисах продаж холдинга «Термодом» и по номеру 28-28-20.

Застройщик – ООО СЗ «Ньютон», проектные декларации на https://наш.дом.рф.