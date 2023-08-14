Триатлонисты Пензенской области заняли второе место на первенстве России

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Команда Пензенской области заняла почетное второе место. В составе сборной Сурского края выступили Илья Сидоркин, Виктория Шишкина, Кирилл Рвянин и Анастасия Носкова.

Каждый участник команды проплыл 250 м, проехал на велосипеде 5 км и пробежал 1,5 км. Наши атлеты финишировали с результатом 1:20:48, затратив всего лишь на десять секунд больше, чем занявшая первое место команда Москвы.

Тренеры пензенской команды – Алексей Захаров и Татьяна Брюханова.

Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены в составе команд из Москвы, Пензенской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области.