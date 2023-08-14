В Городищенском районе освятили часовню в честь Николая Чудотворца

Фото: Пресс-служба Пензенской епархии

Чин освящения часовни провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Как отметил владыка, теперь верующие, которые приезжают в село за святой водой, смогут зайти внутрь и помолиться.

- Здесь созданы условия для приобщения к Богу, для уединения и разговора с Господом, - подчеркнул митрополит.

Помимо строительства часовни, рядом с источником была возведена купель из дубовых бревен. Для удобства верующих рабочие оборудовали спуск с лестницей.

Серафим поздравил православных с радостным событием. На память всем присутствующим подарили иконки преподобного Серафима Саровского, а в дар часовне архипастырь преподнес образ Николая - одного из самых почитаемых святых.