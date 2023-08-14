До восьми лет лишения свободы грозит пензенцу, избившему из ревности свою девушку

Ссора произошла, когда, отлучившись ненадолго, он снова вернулся в кабину машины. Сцена его ревности завершилась ударами девушке рукой в область головы и живота, чем он причинил подруге тяжкий вред здоровью, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Причастный к совершению преступления местный житель 1995 года рождения был установлен сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Камешкирскому району.

Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.