Пензенцам объяснили, как снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

И, конечно, - самый эффективный способ уменьшения риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний - это изменение образа жизни.

«Диспансеризация организована в поликлинике по месту прикрепления и проводится для граждан старше 40 лет - ежегодно и для граждан в возрасте от 18 до 39 лет - раз в 3 года, - уточняет врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Батракова. - Целью данного мероприятия является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, к которым относятся и заболевания сердечно-сосудистой системы».

По информации пресс-службы регионального Минздрава, диспансеризация проходит в 2 этапа.

На первом - проводятся следующие лабораторные и инструментальные методы исследования для выявления сердечно-сосудистых заболеваний:

- измерение артериального давления; - анализ крови на общий холестерин; - анализ крови на глюкозу; - определение сердечно-сосудистого риска (относительного - с 18 до 39 лет, абсолютного - с 40 до 64 лет);

- измерение внутриглазного давления (при первом прохождении медосмотра, и далее ежегодно - с 40 лет);

- электрокардиограмма (при первом прохождении медосмотра, далее ежегодно - с 35 лет).

При отклонениях в результатах исследований первого этапа и анализа анкетирования пациента на предмет наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, его направляют на второй этап диспансеризации с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания, которое включает в себя:

- осмотр врачом неврологом при подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения у граждан в возрасте 65 лет и старше;

- проведение дуплексного сканирования брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет и женщин в возрасте от 54 до 72 лет) при наличии комбинации трех факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача - невролога в возрасте от 65 до 90 лет.

У медиков нет сомнений, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, пройдя диспансеризацию, именно на это направлены основные меры составляющей федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

А Вы уже прошли диспансеризацию?