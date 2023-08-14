В Пензе после двух выстрелов из самодельного пистолета мужчина приговорен к условному сроку

Приговором суда он признан виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия, а также в его незаконном хранении и ношении.

Пресс-служба Прокуратуры Пензенской области приводит подробности уголовного дела.

В период с 07.09.2022 по 05.10.2022 злоумышленник в своем гараже из спортивно-тренировочного пистолета незаконно изготовил пригодное для стрельбы нарезное огнестрельное оружие, которое незаконно хранил по месту своего жительства на ул. Антонова г. Пензы.

В ночь на 05.10.2022 злоумышленник с пистолетом пришел в бар на ул. Антонова, а после употребления спиртных напитков вышел на улицу и дважды выстрелил из пистолета в воздух. Сотрудники полиции задержали нарушителя общественного порядка и изъяли огнестрельное оружие.

Подсудимый вину признал и пояснил, что приобрел светозвуковой пистолет в качестве «игрушки для взрослого мужика» и высверлил в его дульном срезе металлическую вставку, которая портила внешний вид пистолета.

О том, что таким образом пистолет стал пригоден для производства выстрела боевым патроном, не знал. Пистолет он носил с собой в кобуре и взял его вечером в бар. Первый выстрел у бара он произвел случайно, а второй – из интереса. За нарушение общественного порядка он оплатил штраф.

В соответствии с позицией гособвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому по совокупности преступлений наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Пистолет и 2 гильзы суд постановил уничтожить.

Приговор вступил в законную силу.