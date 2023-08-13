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НовостиПроисшествия13 августа 2023 10:25

В Пензенской области мужчина оштрафован за кражу денег, оставленных в лотке банкомата

Пока находившийся перед ним в очереди к банкомату неизвестный со словами о неработающем терминале пошел выяснять причину поломки злоумышленник забрал из лотка 20 купюр номиналом по 5 тыс. руб., оставшиеся от незавершенной операции предыдущего клиента
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, мер к возврату денег он умышленно не принял, о своей находке никому не рассказал, похищенное спрятал в сервант в своей квартире.

Преступление раскрыто сотрудниками территориального отдела полиции, куда обратился потерпевший. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены владельцу.

Прокуратура Первомайского района г. Пензы поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 78-летнего жителя с. Засечного Пензенского района.

Приговором суда он признан виновным в краже чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Вину в преступлении злоумышленник признал.

В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.