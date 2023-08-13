Поздравление О.В. Мельниченко с Днем строителя

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет строителей, инженеров, архитекторов, проектировщиков, всех, кто работает на благо России и на благо людей!

Сегодня ваша отрасль - подлинный локомотив экономики страны. Вы вносите весомый вклад в решение актуальных общенациональных задач, в обеспечение граждан доступным жильем. Современные промышленные здания и торговые центры, спортивные сооружения, детские сады и школы, библиотеки и больницы, созданные в Сурском крае, – это ваша заслуга, и мы по праву гордимся своими земляками – талантливыми и умелыми мастерами.

Особые слова признательности выражаю тем, кто плодотворно трудится на восстановлении инфраструктурных и социально значимых объектов в Пологовском и Токмакском районе Запорожской области. Вы честно выполняете свою повседневную работу на прифронтовых территориях, помогаете людям вернуться к мирной жизни.

Убежден, что опираясь на накопленный опыт, сохраняя и приумножая традиции предшественников, вы сумеете вывести отрасль на новые рубежи созидательных свершений! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!