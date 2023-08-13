В Пензенской области пройдет Фестиваль «Золотаревское городище – перекрёсток цивилизаций»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

По информации пресс-службы Министерства культуры и туризма Пензенской области, в выставочном зале «Золотаревское городище» проведут бесплатные экскурсии, для детей и их родителей состоится квест «Тайны Золотаревского городища».

В сквере можно будет увидеть показательные бои реконструкторов , выставки Пензенского краеведческого музея, также там расположатся ремесленники с товарами.

Кульминационным моментом фестиваля станет шоу «Битва Золотаревского городища. 1223 год», в котором примут участие пензенские артисты Театра юного зрителя.

Подробная программа мероприятия будет опубликована в ближайшее время.