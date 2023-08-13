В Пензе определились победители соревнований в рамках сборов «Гвардеец»

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По итогам игр определились тройки лидеров каждого турнира, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

В полуфинальных матчах соревнований по футболу команда Оренбургской области одержала победу над сборной Кировской области со счетом 0-1, а команда Пензенской области взяла верх над сборной Республики Башкортостан с результатом 1-3. В финале пензенцы выиграли у соперников из Оренбурга со счетом 4-1. В матче за третье место команда Кировской области одержала победу над командой Республики Башкортостан по итогам пенальти: 2-2 (2-0)

В финал турнира по волейболу вышли команды Республик Марий Эл и Чувашии. Спортсмены из Марий Эл выиграли в полуфинале у команды из Самарской области со счетом 2-1, с таким же результатом завершилась полуфинальная игра между сборной Чувашии и Оренбургской области. По итогам финальной встречи 1 место в турнире заняла команда Республики Чувашии, обыгравшая соперников из Республики Марий Эл со счетом 0-2. 3 место у команды Самарской области, обыгравшей сборную Оренбургской области со счетом 2-0.

В соревнованиях по баскетболу полуфинальные матчи завершились следующем образом: Ульяновская область 25:12 Пензенская область; Республика Чувашия 13:27 Республика Мордовия; В финале игроки из Ульяновской области одержали победу над соперниками из Республики Мордовия. В матче за третье место пензенские спортсмены взяли верх над игроками из Республики Чувашия со счетом 10:8.

Юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец» проходят в Пензенской области при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.