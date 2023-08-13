В Пензенской области лишение свободы грозит женщине за оплату покупок чужой картой

Фото: Пресс-служба регионального УМВД

После ее пропажи пенсионер из Пензы обратился в ОМВД России по Сердобскому району. Он рассказал, что пригласил к себе в гости женщину, с которой употреблял спиртные напитки.

После распития алкоголя мужчина обнаружил, что у него пропала банковская карта, с которой произошло списание денежных средств в размере более 6 тысяч рублей, отмечает пресс-служба УМВД региона. Покупки совершались на территории города Сердобска.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения в магазине, где предполагаемая подозреваемая производила оплату похищенной картой.

Сотрудники уголовного розыска установили ранее судимую местную жительницу 1981 года рождения, подозреваемую в совершении преступления.

Женщина призналась в содеянном и пояснила, что воспользовалась картой, оплатив алкоголь и продукты в магазине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.