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НовостиПроисшествия12 августа 2023 13:17

Следователи СК Мордовии выясняют причины гибели мужчины в водоеме возле села Каменка

В ходе осмотра извлеченного из воды тела погибшего признаков насильственной смерти не установлено
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Мордовия

По предварительным данным, мужчина пошёл купаться после употребления спиртных напитков, уточняет пресс-служба регионального СК.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

За летний период на водных объектах утонули 10 жителей республики, при этом двое из них несовершеннолетние.

Основная причина гибели людей на воде – купание в необорудованных для этих целей местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники СК региона просят соблюдать меры безопасности при нахождении на водных объектах:

- избегать купания в незнакомых и необорудованных местах, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- исключить нахождение в воде детей без сопровождения взрослых; - нельзя заплывать за границы зоны купания, подплывать к движущимся судам, лодкам, гидроциклам; - запрещено прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей, нырять и долго находиться под водой.