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НовостиОбщество12 августа 2023 10:08

Поздравление О.В. Мельниченко с Днем физкультурника

Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Источник:kp.ru
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В России развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений всегда было и по праву остается в числе государственных приоритетов.

В Сурском крае многое делается для создания современной спортивной инфраструктуры. В настоящее время возводятся 40 современных открытых спортивных площадок в школах региона. Пензенская область – единственная в нашей стране, где предусматривается возведение такого количества новых стадионов. Они появятся во всех муниципальных образованиях региона.

Убежден, что мы сумеем добиться подлинной массовости физической культуры, воспитаем достойную смену прославленным спортсменам – чемпионам Олимпийских игр, страны, мира и Европы!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!