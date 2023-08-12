Поздравление О.В. Мельниченко с Днем физкультурника

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В России развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений всегда было и по праву остается в числе государственных приоритетов.

В Сурском крае многое делается для создания современной спортивной инфраструктуры. В настоящее время возводятся 40 современных открытых спортивных площадок в школах региона. Пензенская область – единственная в нашей стране, где предусматривается возведение такого количества новых стадионов. Они появятся во всех муниципальных образованиях региона.

Убежден, что мы сумеем добиться подлинной массовости физической культуры, воспитаем достойную смену прославленным спортсменам – чемпионам Олимпийских игр, страны, мира и Европы!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!