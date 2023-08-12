В парках Пензы продолжаются профилактическая акция по поддержанию здоровья горожан

Потратив немного времени, пензенцы могут измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, уточнить индекс массы тела, то есть самые основные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

«Как показывает предварительный анализ выявленных факторов риска, избыточная масса тела регистрируется у 53% участников акции, повышенное давление – у 36%, выше нормы уровень холестерина – у 34% и гипергликемия – у 27%, - уточняет заместитель директора Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина.

Это подтверждает полезность проводимых мероприятий, где идет Внимания граждан акцентируется на выявленных факторах риска и возможных способах борьбы с ними для предотвращения развития заболеваний, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

Акция продлится до конца лета. Площадки продолжат свою работу на следующей неделе по следующему графику:

- 17 августа - Олимпийская аллея (вход со стороны парка «Союз»);

- 18 августа - Детский парк (г. Пенза, ул. Кронштадтская, 1А);

Время работы площадок: с 12:00 до 15:00 часов