В Пензенской области в День физкультурника чествовали лучших представителей отрасли

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Участников и гостей праздника поздравили первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области Владимир Щекин, заместитель Председателя Законодательного собрания области Дмитрий Филяев, министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарева.

«От имени губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем физкультурника. Это праздник не только наших профессиональных спортсменов, тренеров, ветеранов, но и болельщиков, тех, кто занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Это наш общий праздник!», – сказал Владимир Щекин.

Он пожелал всем крепкого здоровья, бодрости духа, уверенных побед на спортивных аренах и в повседневной жизни. Как уточняет пресс-служба регионального Минспорта, в ходе праздника состоялось награждение специалистов отрасли, которые внесли большой вклад в развитие пензенского спорта.

Всего в этот день около 60 государственных и ведомственных наград, а также знаков «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», «Спортивный судья всероссийской категории» и другие награды в торжественной обстановке получили те, кто ежедневно трудится на благо развития пензенского спорта.

Перед гостями праздника выступили юные спортсмены с показательными выступлениями, а также хореографические и вокальные коллективы.