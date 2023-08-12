Александр Басенко поздравил с Днем строителя коллектив АО «Пензгорстройзаказчик»

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В ней также приняли участие заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев и начальник Управления капитального строительства Вадим Астафьев.

В своем поздравлении глава города поблагодарил руководителя АО «Пензгорстройзаказчик» Ивана Николаева за эффективную деятельность организации и пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Сурского края».

«Искреннее горжусь, что на сегодняшний день именно наше муниципальное предприятие выступает основным исполнителем городских проектов», – отметил Александр Басенко.

В завершение встречи он вручил членам коллектива Благодарственные письма главы города Пензы.