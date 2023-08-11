В Мордовии 15-летний подросток на мопеде погиб после столкновения с прицепом мотоблока

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

15-летний водитель мопеда, не имеющий права управления транспортными средствами, не обеспечил безопасный скоростной режим и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении прицепом мотоблока, которым управлял 36-летний водитель, в последующем скрывшийся с места ДТП.

Приняты меры розыска водителя мотоблока.

В результате ДТП несовершеннолетний от полученных травм скончался в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ».

На данном участке автодороги выявлен недостаток транспортного-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие стационарного освещения.

Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия приводит тяжелую для восприятия статистику: за 7 месяцев текущего года на территории субъекта РФ зарегистрировано 27 таких ДТП, в которых 4 человека погибли и 30 получили ранения.

Нередко участниками мотоаварий становятся подростки, которые выезжают на дороги, игнорируя ПДД и не имея навыков управления такими транспортными средствами. С участием несовершеннолетних водителей мототехники за указанный период зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 подростка.

Госавтоинспекция Мордовии обращается к родителям с просьбой не доверять управление мототехникой детям.

Помните, что для управления скутером или мопедом необходимо наличие водительского удостоверения категории «М», которое можно получить по достижении 16-летнего возраста после обучения в автошколе и сдаче экзамена в Госавтоинспекции.

Управление транспортом без водительского удостоверения влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей. За передачу управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством, штраф составляет 30000 рублей.