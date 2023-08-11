В Пензенской области продолжается акция «Собери ребенка в школу»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках акции детям из малоимущих семей в преддверии нового учебного года будут предоставлены ранцы, школьная и спортивная форма, канцелярские принадлежности – в общем, все необходимое для учебы.

В прошлом году такую помощь получили более шести тысяч юных жителей Пензенской области.

Пункты, в которых принимают благотворительную помощь, есть в каждом муниципальном районе и городском округе. В Пензе принести дар можно по адресу , 5-й Виноградный проезд, 22. Телефон - 8 (8412) 44-00-03.

Об участии в акции можно узнать больше по телефону «горячей линии» службы «Социальный навигатор» - 8-800-511-01-17.