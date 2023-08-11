Какую воду лучше пить в жару пензенцам

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Высокие температуры сказываются на состоянии водоемов, провоцируя цветение сине-зеленых водорослей. Для Сурского водохранилища, как и для большинства пресных водных объектов, проблема возникает ежегодно. Верхние слои воды не только у берега, но и по всей акватории, приобрели мутный зеленоватый оттенок.

Специалисты Роспотребнадзора не раз объясняли это явление: когда водоросли отмирают и начинают разлагаться, то выделяют газы, которые имеют неприятный запах. В воде при этом не хватает кислорода, что усложняет жизнь местной фауне.

Ситуация повторяется из года в год. За цветением Сурского водохранилища, как правило, следуют жалобы на качество водопроводной воды. Нередко запах возникает и от нее. В региональном Роспотребнадзоре объясняют и это явление: для обеспечения эпидемической безопасности питьевой воды централизованного водоснабжения концентрацию хлора увеличивают.

В Пензе ресурсники успокоили жителей: в настоящее время на сооружениях водоподготовки имеется достаточный запас реагентов для обеспечения водоснабжения города при повышенных дозах.

Формально водопроводная вода в такие периоды считается пригодной для питья. Готовить ли на такой жидкости пищу - выбор каждого. О том, какие последствия на организм оказывает хлор, написано много. Человек на 70% состоит из воды. Ее качество напрямую связано со здоровьем человека.

Чтобы обеспечить население качественной и недорогой водой, в Пензе в свое время реализовали программу, направленную на увеличение продолжительности жизни. Близ жилых массивов установили киоски с артезианской водой «Ключ Здоровья». Источник пензенский, находится в экологически чистом районе близ сел Большая Валяевка и Лльшанка. Воду насосами поднимают с глубины 180 метров и сразу развозят по киоскам. Артезианская вода считается живой, поскольку она очищена природой и не участвует в водообмене с поверхностными слоями почвы, соответственно, исключены любые загрязнения. Ее не обрабатывают реагентами, в том числе хлорсодержащими.

Работает доставка – электронный сервис «Торнадо». Набрать воды можно и самостоятельно в киосках.