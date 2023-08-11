В Пензенском драмтеатре начались репетиции первой премьеры нового сезона

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Выдающийся драматург в своей ранней пьесе, написанной в 1934 году, еще только подбирается к своему особенному иносказательному стилю, сочетанию реального и чудесного, который позднее с блеском явится в его знаменитых пьесах-сказках для взрослых «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо» и других.

Здесь действие происходит, казалось бы, в современной автору советской действительности, но в этом мире обычные люди вполне могут оказаться не теми, за кого себя выдают, так что в самом обычном учреждении запросто служат и добрая фея, и зловещая вампирша. Вокруг главного героя - молодого прогрессивного экономиста Пантелея Гогенштауфена - действуют волшебные силы, добрые и злые, и при этом злые силы всячески хотят разлучить его с юной Марусей Покровской, а добрые, соответственно, помогают влюбленным.

При этом пьеса очень веселая, почти водевильная, в ней много забавных и нелепых ситуаций, фирменного шварцевского юмора, а главное - как во всех пьесах Шварца, всё кончается хорошо.

Ставит спектакль московский режиссер Евгения Тодорова. Она окончила Российский институт театрального искусства — ГИТИС (мастерская Александра Галибина и Игоря Яцко) и служит режиссером в московском театре «Школа драматического искусства». Среди ее работ — спектакли по произведениям А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского, Д. Дидро, Дж. Боккаччо, Ж.-Б. Мольера. Новая постановка задумана ею как «вневременная» история, без привязки к конкретной эпохе. Над декорациями и костюмами работает художник Марина Смельчакова, а музыку напишет композитор Андрей Шошкин.

В спектакле будут заняты народная артистка России Галина Репная, заслуженные работники культуры Пензенской области Вера Дупенко и Евгений Панов, актеры Илья Кочетков, Лидия Стаханова, Наталья Тихомирова, Артём Давыдов, Григорий Мазур, Анна Арзямова, Юлия Кузьмина, Павел Тачков, Андрей Шошкин, Андрей Кулаев, Роман Романьков, Даниил Трушников, а также дебютанты сезона, только что принятые в труппу, - Агния Слепцова и Андрей Аксёнов.

Премьера спектакля по пьесе «Приключения Гогенштауфена» намечена на конец октября.