В Пензе определились результаты седьмого дня соревнований в рамках сборов «Гвардеец»

По информации Пресс-службы регионального Минспорта, матчи завершились следующим образом:
ФУТБОЛ
Самарская область - Саратовская область – 3: 0
Оренбургская область - Пензенская область – 3: 3
Нижегородская область - Ульяновская область – 0: 3
Республика Марий Эл - Кировская область – 0: 5
Республика Марий Эл - Пермский край 3: 0
Республика Башкортостан - Республика Татарстан – 1: 1
Республика Чувашия - Республика Мордовия - 1: 1
Оренбургская область - Самарская область- 4: 1
БАСКЕТБОЛ
Нижегородская область - Пензенская область – 7: 12
Саратовская область - Самарская область – 14: 9
Ульяновская область - Нижегородская область – 33: 6
Пензенская область - Оренбургская область – 11: 4
Республика Мордовия - Республика Удмуртия - 29:16
Республика Мордовия - Кировская область – 29: 6
Республика Марий Эл - Республика Чувашия – 23: 7
Республика Башкортостан - Республика Удмуртия- 23: 18
ВОЛЕЙБОЛ
Ульяновская область - Нижегородская область – 2: 0
Самарская область - Саратовская область – 2: 0
Оренбургская область - Пензенская область – 2: 0
Самарская область - Оренбургская область – 0: 2
Республика Марий Эл - Пермский край- 2: 0
Республика Башкортостан - Республика Татарстан – 0: 2
Республика Мордовия - Республика Чувашия – 0: 2
Республика Татарстан - Республика Чувашия – 0 : 2
Военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец» проходят в Пензенской области при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.