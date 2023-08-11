Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт11 августа 2023 4:22

В Пензе определились результаты седьмого дня соревнований в рамках сборов «Гвардеец»

9 августа 2023 года в Пензе игры по баскетболу, волейболу и футболу проходили на территории городских общеобразовательных школ №78 и №79
Виктор ВИКТОРОВ

По информации Пресс-службы регионального Минспорта, матчи завершились следующим образом:

ФУТБОЛ

Самарская область - Саратовская область – 3: 0

Оренбургская область - Пензенская область – 3: 3

Нижегородская область - Ульяновская область – 0: 3

Республика Марий Эл - Кировская область – 0: 5

Республика Марий Эл - Пермский край 3: 0

Республика Башкортостан - Республика Татарстан – 1: 1

Республика Чувашия - Республика Мордовия - 1: 1

Оренбургская область - Самарская область- 4: 1

БАСКЕТБОЛ

Нижегородская область - Пензенская область – 7: 12

Саратовская область - Самарская область – 14: 9

Ульяновская область - Нижегородская область – 33: 6

Пензенская область - Оренбургская область – 11: 4

Республика Мордовия - Республика Удмуртия - 29:16

Республика Мордовия - Кировская область – 29: 6

Республика Марий Эл - Республика Чувашия – 23: 7

Республика Башкортостан - Республика Удмуртия- 23: 18

ВОЛЕЙБОЛ

Ульяновская область - Нижегородская область – 2: 0

Самарская область - Саратовская область – 2: 0

Оренбургская область - Пензенская область – 2: 0

Самарская область - Оренбургская область – 0: 2

Республика Марий Эл - Пермский край- 2: 0

Республика Башкортостан - Республика Татарстан – 0: 2

Республика Мордовия - Республика Чувашия – 0: 2

Республика Татарстан - Республика Чувашия – 0 : 2

Военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец» проходят в Пензенской области при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.