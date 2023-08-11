НовостиСпорт 11 августа 2023 4:22

В Пензе определились результаты седьмого дня соревнований в рамках сборов «Гвардеец»

9 августа 2023 года в Пензе игры по баскетболу, волейболу и футболу проходили на территории городских общеобразовательных школ №78 и №79