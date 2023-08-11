В Пензе час расплаты настал для похитителей, незаконно лишавших людей свободы

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следователями определена роль каждого из девяти человек в совершенном организованной группой похищении людей, а также незаконном лишении их свободы.

По информации пресс-службы регионального СК, не позднее февраля 2020 года житель Пензенской области создал Центр социальной адаптации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Для получения дохода под видом осуществления деятельности по реабилитации больных алкогольной и наркотической зависимостью он создал преступную группу, в которую вошли еще 8 человек.

С июля 2020 года по март 2022 года участниками группы в арендованные на территории города Пензы помещения принудительно доставлялись лица, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, и содержались против их воли.

При этом места содержания исключали возможность покинуть их по собственной воле, сообщить об этом желании своим родственникам и знакомым, либо сотрудникам правоохранительных органов.

В так называемом реабилитационном центре к потерпевшим из Москвы, Саратовской и Пензенской областей применялись методы физического и морально-психологического воздействия, унижающие их честь и достоинство.

Потерпевшими признаны 7 человек.

Родственники и знакомые потерпевших не обладали информацией о реальных условиях проживания в центрах и оплачивали реабилитационные курсы, не являющиеся в действительности таковыми, стоимостью от 20 до 40 тыс. рублей в месяц.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.