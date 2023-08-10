В Мордовии утонувшего в пруду мужчину обнаружили лишь на следующий день

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Пресс-служба регионального СК приводит печальные подробности, увы, последнего заплыва человека - проведенные в этот день поисковые мероприятия не принесли результата, его тело на следующий день обнаружили на поверхности водоема местные жители.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Уважаемые отдыхающие! Следственное управление по республике в очередной раз призывает соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах, не купаться в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения.