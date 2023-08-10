В Пензе под стражу заключена убившая супруга женщина

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального СК, конфликт у супругов случился во время распития спиртного. В ходе ссоры на бытовой почве мужчина ударил ее и оскорбил. Разозлившись, женщина схватила нож и нанесла супругу один удар в область груди. Осознав, что совершила, она вызвала скорую помощь.

Через несколько часов потерпевший скончался от полученного ранения в больнице.

42-летняя жительница города Пензы задержана, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По решению суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

По делу назначен ряд судебных экспертиз.