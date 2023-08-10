10 одаренных пензенских ребят станут участниками II Международного детского культурного форума

Фото с официального сайта Форума предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Участники форума обсудят темы, связанные с культурой, познакомиться с различными направлениями в искусстве, найдут друзей и единомышленников, а также смогут задать свои вопросы Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой, отмечает пресс-служба регионального Минкульта.

Пензенскую область представят 10 одаренных ребят от 12 до 17 лет из Пензы, Пензенского, Сердобского, Земетчинского районов – победители и участники всероссийских и международных конкурсов.

Программа Форума состоит из фестивальной и просветительской частей и будет реализована по 7 направлениям, в каждой из которой заявлены пензенцы.

Журналистика - Вадим Краснов (ЛТСУ № 2 г. Пензы),

Кино - Марина Камышова (ДШИ Земетчинского района), Анимация - Александра Овчинникова (ДХШ № 3 г. Пензы),

Хореографическое искусство - Дарья Дворникова (ДШИ Сердобского района),

Театральное искусство - Анастасия Грачева (СОШ № 79 г. Пензы),

Музыкальное искусство (инструмент) - Леонид Старожилов (ДМШ № 5 г. Пензы), Музыкальное искусство (академическое пение) - Руслан Потанин (ДШИ № 12 г. Пензы),

Музей - Алена Котина (СОШ им. С.А. Суркова с. Богословка), Изобразительное искусство - Анна Талагаева (ДХШ г. Сердобск),

Культурные проекты - Карина Русяева (СОШ им. С.А. Суркова с. Богословка).

Среди кураторов творческих направлений - гендиректор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИС Григорий Заславский, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, профессор Российского государственного гуманитарного университета, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. Для участников форума предусмотрена яркая культурно-познавательная программа.