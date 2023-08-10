В Мордовии 18-летняя девушка госпитализирована с травмами после ДТП при поездке на мопеде

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, авария произошла 8 августа на 31 км (+ 659 м) автодороги «п. Комсомольский - п. Атяшево - г. Ардатов - п. Тургенево» граница с Чувашской Республикой.

16-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, на мопеде «Сити», въезжая на регулируемый железнодорожный переезд, подножкой мопеда зацепился и совершил наезд на устройство заграждения переезда.

В результате ДТП 18-летняя пассажир с различными травмами госпитализирована в ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ».

Водитель трезв.