Александр Басенко раскритиковал темпы благоустройства улицы Московской после реконструкции теплосетей

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Выездное совещание на объекте глава Пензы провел в среду, 9 августа. В нем приняли участие начальник городского управления ЖКХ Ильдар Усманов, представители ПАО «Т Плюс» и подрядной организации «Флагман Инжиниринг».

С мая текущего года на участке от администрации Железнодорожного района до улицы Кураева началась реконструкция тепловых сетей. Необходимость в замене коммуникаций возникла в связи с высокой степенью их износа – сети были введены в эксплуатацию 40 лет назад.

«Работы по восстановлению благоустройства организованы недостаточно эффективно. Темп необходимо нарастить, – отметил Александр Басенко. – Увеличивайте рабочую силу, количество техники. До 1 сентября участок от Максима Горького до Кураева должен быть полностью готов и открыт для беспрепятственного прохода».

Также он призвал подрядчика в течение дня убрать с площадок бытовой и строительный мусор, восстановить ограждения в местах проведения вскрышных работ.