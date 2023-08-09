В Пензе в микрорайоне «Заря» началось заселение новостройки на улице Мясникова, 1

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Программа является частью инициированного Президентом РФ нацпроекта «Жилье и городская среда».

Всего в доме № 1 на улице Мясникова 72 квартиры общей площадью 3 721,60 кв. метров. Как отмечает пресс-служба администрации города, на сегодняшний день ключи от нового жилья получили 29 правообладателей. Процесс оформления договоров мены и социального найма продолжается.

Помещения предоставляются с чистовой отделкой, укомплектованным санузлом, а также газовой плитой и раковиной на кухне.

За период действия данной программы, с 2019 по 2025 год, планируется расселить 3 368 человек из 1679 жилых помещений площадью 52 104,74 кв. метров.