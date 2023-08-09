В Пензенской области следователи устанавливают причину смерти женщины при пожаре

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следователями Нижнеломовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пензенской области проводится доследственная проверка.

Возгорание в доме по ул. Первомайской произошло вечером 8 августа. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело 45-летней женщины.

При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.