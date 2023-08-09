Пензенский врач-эндокринолог Елена Захарченко напоминает об угрозах для детского сердца

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Лишний вес у детей – риск для детского сердца.

Ожирение недаром называют «болезнью болезней», эта патология значительно повышает риск развития многих сердечно-сосудистых заболеваний. Последствия ожирения – сахарный диабет 2 типа, гипертония, инсулинорезистентность.

«Повышенный риск, связанный с ожирением, во многом обусловлен высокой частотой сужений коронарных артерий и церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения у «тучных» детей», - отмечает врач-эндокринолог отделения консультативно-диагностической помощи городской детской поликлиники Елена Захарченко.

Ожирение - независимый фактор риска развития сердечно-сосудистых осложнений, что обусловлено его влиянием на функцию и строение миокарда, повышение сердечного выброса, появление застойной сердечной недостаточности, развитие гипертрофии левого желудочка сердца. По словам специалиста, стабильное повышение уровня глюкозы в крови сопровождает неферментативное образование различных соединений глюкозы с белками, что приводит к повреждению их структур и функций.

Повреждение белков артериальных сосудов способствует прогрессированию атеросклеротических изменений, а повреждение белков мозга приводит к развитию неврологических нарушений.

Как не допустить проблем со здоровьем у детей, и, что для этого необходимо, задает Елена Захарченко риторический вопрос и дает свои советы: - Вести активный образ жизни; - Детям, имеющим лишний вес или ожирение, исключить из рациона питания высококалорийные или легкоусвояемые продукты;

- Соблюдать питьевой режим.

У детей с избыточным весом и ожирением, находящихся на гипокалорийной диете, употребление воды перед каждым основным приемом пищи способствует потере веса. «В среднем употребление 500 мл воды перед каждым основным приемом пищи способствует на 44% большему снижению веса в течение 12 недель, чем стандартный питьевой режим, - поясняет эндокринолог. - Адекватное потребление питьевой воды может способствовать дополнительной потере веса».

Напоминает доктор и о физической активности, способствующей долгосрочному снижению массы тела, положительно влияющей на здоровье и качество жизни ребенка вне зависимости от его веса.

В завершение еще один совет: если у ребенка возникают жалобы, беспокойства, присутствует наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, следует обратиться к врачу-специалисту в детскую поликлинику.

Врач проведет осмотр и при необходимости назначит нужные обследования.

«Эти простые правила помогут в будущем жить без постоянной угрозы сердечных заболеваний. - Всем желаю эндокринологического здоровья», - заключает специалист.