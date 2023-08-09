Экс-глава МИДа Австрии поселилась на лето в рязанской деревне

Как сообщает издание Vidsboku, она посетила праздник «Макушка лета», где смотрела выступления и общалась с местными жителями и гостями фестиваля.

По информации сетевого издания govoritmoskva.ru, бывший дипломат рассказала, что изучает русский язык и пишет книгу о нынешней ситуации в Европе. По её словам, в деревне ей очень нравится, однако она не уточнила, как долго собирается там прожить.

Кнайсль была министром иностранных дел Австрии в 2017–2019 годах. В России её пригласили преподавать юриспруденцию, рынки нефти и рынки газа в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития страны.

Экс-министр также написала несколько статей в российские СМИ.