Определились итоги четвертого и пятого дней соревнований в рамках сборов «Гвардеец» в Пензе

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта
Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, по итогам встреч определились лидеры четвертого и пятого дней соревнований.
6 августа
ФУТБОЛ
Пензенская область - Самарская область – 3: 0
Запорожская область - Донецкая народная Республика – 3: 0
Ульяновская область - Саратовская область – 0: 2
Саратовская область - Донецкая народная Республика – 6: 0
Республика Татарстан - Республика Удмуртия – 4: 3
Республика Марий Эл - Республика Мордовия 0: 2
Республика Чувашия - Республика Башкортостан – 2: 3
Республика Мордовия - Республика Удмуртия – 6: 0
ВОЛЕЙБОЛ
Республика Чувашия - Республика Башкортостан – 2: 0
Республика Татарстан - Республика Мордовия – 2: 0
Республика Марий Эл - Республика Мордовия – 2: 0
Республика Мордовия - Республика Удмуртия - 2: 1
Саратовская область - Ульяновская область -0: 2
Пензенская область - Самарская область – 1: 2
Донецкая народная Республика - Запорожская область – 0: 2
Саратовская область - Запорожская область – 0: 2
БАСКЕТБОЛ
Республика Башкортостан - Республика Чувашия – 10: 18
Республика Марий Эл - Республика Мордовия – 5: 27
Республика Мордовия - Республика Башкортостан – 27: 5
Республика Татарстан - Республика Удмуртия – 4: 17
Республика Татарстан - Республика Чувашия – 4: 17
Пензенская область - Самарская область 26: 4
Самарская область - Ульяновская область – 9: 44
Саратовская область - Ульяновская область – 5: 56
Донецкая народная Республика - Запорожская область – 12: 19
7 августа
ФУТБОЛ
Запорожская область - Ульяновская область- 3: 1
Нижегородская область - Запорожская область – 0: 5
Оренбургская область - Саратовская область – 9:0
Ульяновская область - Донецкая народная Республика - 7: 0
Республика Башкортостан - Республика Мордовия – 3: 1
Республика Удмуртия - Пермский край – 1: 0
Республика Марий Эл - Республика Татарстан – 2: 1
Республика Чувашия - Кировская область – 1: 1
ВОЛЕЙБОЛ
Ульяновская область - Донецкая народная Республика – 2: 0
Оренбургская область - Саратовская область – 2: 0
Запорожская область - Нижегородская область – 2: 0
Ульяновская область - Запорожская область – 0: 2
Республика Марий Эл - Республика Татарстан – 2: 0
Республика Башкортостан - Республика Мордовия – 1: 2
Республика Удмуртия - Пермский край – 0: 2
Республика Башкортостан - Пермский край – 2: 1
БАСКЕТБОЛ
Республика Чувашия - Кировская область – 16: 6
Республика Башкортостан - Республика Мордовия – 25: 33
Республика Марий Эл - Республика Татарстан 8:8
Республика Удмуртия - Пермский край – 18: 2
Оренбургская область - Саратовская область – 18: 10
Саратовская область - Донецкая народная Республика – 1: 13
Ульяновская область - Донецкая народная Республика – 58: 2
Запорожская область - Нижегородская область – 10: 25