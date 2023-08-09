НовостиСпорт 9 августа 2023 4:48

Определились итоги четвертого и пятого дней соревнований в рамках сборов «Гвардеец» в Пензе

Для любителей статистики приводим результаты игр команд 6 и 7 августа 2023 года в рамках соревнований юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец»