Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт9 августа 2023 4:48

Определились итоги четвертого и пятого дней соревнований в рамках сборов «Гвардеец» в Пензе

Для любителей статистики приводим результаты игр команд 6 и 7 августа 2023 года в рамках соревнований юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, по итогам встреч определились лидеры четвертого и пятого дней соревнований.

6 августа

ФУТБОЛ

Пензенская область - Самарская область – 3: 0

Запорожская область - Донецкая народная Республика – 3: 0

Ульяновская область - Саратовская область – 0: 2

Саратовская область - Донецкая народная Республика – 6: 0

Республика Татарстан - Республика Удмуртия – 4: 3

Республика Марий Эл - Республика Мордовия 0: 2

Республика Чувашия - Республика Башкортостан – 2: 3

Республика Мордовия - Республика Удмуртия – 6: 0

ВОЛЕЙБОЛ

Республика Чувашия - Республика Башкортостан – 2: 0

Республика Татарстан - Республика Мордовия – 2: 0

Республика Марий Эл - Республика Мордовия – 2: 0

Республика Мордовия - Республика Удмуртия - 2: 1

Саратовская область - Ульяновская область -0: 2

Пензенская область - Самарская область – 1: 2

Донецкая народная Республика - Запорожская область – 0: 2

Саратовская область - Запорожская область – 0: 2

БАСКЕТБОЛ

Республика Башкортостан - Республика Чувашия – 10: 18

Республика Марий Эл - Республика Мордовия – 5: 27

Республика Мордовия - Республика Башкортостан – 27: 5

Республика Татарстан - Республика Удмуртия – 4: 17

Республика Татарстан - Республика Чувашия – 4: 17

Пензенская область - Самарская область 26: 4

Самарская область - Ульяновская область – 9: 44

Саратовская область - Ульяновская область – 5: 56

Донецкая народная Республика - Запорожская область – 12: 19

7 августа

ФУТБОЛ

Запорожская область - Ульяновская область- 3: 1

Нижегородская область - Запорожская область – 0: 5

Оренбургская область - Саратовская область – 9:0

Ульяновская область - Донецкая народная Республика - 7: 0

Республика Башкортостан - Республика Мордовия – 3: 1

Республика Удмуртия - Пермский край – 1: 0

Республика Марий Эл - Республика Татарстан – 2: 1

Республика Чувашия - Кировская область – 1: 1

ВОЛЕЙБОЛ

Ульяновская область - Донецкая народная Республика – 2: 0

Оренбургская область - Саратовская область – 2: 0

Запорожская область - Нижегородская область – 2: 0

Ульяновская область - Запорожская область – 0: 2

Республика Марий Эл - Республика Татарстан – 2: 0

Республика Башкортостан - Республика Мордовия – 1: 2

Республика Удмуртия - Пермский край – 0: 2

Республика Башкортостан - Пермский край – 2: 1

БАСКЕТБОЛ

Республика Чувашия - Кировская область – 16: 6

Республика Башкортостан - Республика Мордовия – 25: 33

Республика Марий Эл - Республика Татарстан 8:8

Республика Удмуртия - Пермский край – 18: 2

Оренбургская область - Саратовская область – 18: 10

Саратовская область - Донецкая народная Республика – 1: 13

Ульяновская область - Донецкая народная Республика – 58: 2

Запорожская область - Нижегородская область – 10: 25