В Пензенской области, купаясь в реке Сура, утонула 11-летняя девочка

Фото: Пресс-служба регионального СК

По факту смерти 11-летней девочки В Зареченском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По информации пресс-службы СК региона, в ходе поисковых мероприятий тело ребенка обнаружено в реке водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра. Следователем проведен осмотр места происшествия. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подробностей о том, пробовал ли кто-то спасти тонущую малолетнюю - дежурный спасатель (если таковой имеется на оборудованном пляже), либо отец девочки или кто-то из взрослых – не приводится.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти малолетней, причин и условий произошедшего.

В ходе следствия будет детально исследован вопрос обеспечения безопасности граждан в месте, специально отведенном для купания.

Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области соблюдать меры безопасности: исключите случаи купания несовершеннолетних без присмотра взрослых, контролируйте детей при нахождении в водоеме, любое отвлечение внимания взрослых от ребенка при купании приводит к трагедии.