Умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский

Фото: ТАСС/Филиппов Алексей

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем».

Прощание пройдёт 11 августа в 11:00 в зале ЦКБ N1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

Леонид Володарский известен как переводчик, писатель и радиоведущий. Родился в Москве 20 мая 1950 года. Окончил институт иностранных языков, переводчиком начал работать в 1968 году. За более 30 лет непрерывной работы он озвучил свыше 5 тыс. картин, в том числе фильмы «Терминатор» и «Джанго освобождённый».

На «Говорит Москва» Леонид Вениаминович начал работать в 2014 году, где вёл еженедельную передачу, посвящённую советской истории.

Володарский начал переводить кино в 1968 году. В конце 1970-х, с приходом на рынок VHS-кассет с видеофильмами, к его услугам начали обращаться видеопираты.

Редакция радиостанции «Говорит Москва» приносит соболезнования родным и близким Леонида Володарского. «Ушёл прекрасный человек и большой профессионал. В прямом смысле слова легендарный человек! Будем всегда помнить и гордиться, что работали вместе», - сказал главный редактор радиостанции Роман Бабаян.