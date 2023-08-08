В Пензе участники сборов «Гвардеец» встретились с сотрудниками Росгвардии

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Ребята смогли познакомиться со службой и узнать о правилах поступления в высшие военно-учебные заведения, отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

В фойе для юношей была организована выставка образцов вооружения, средств защиты и экипировки. Гости посоревновались в разборке и сборке автомата Калашникова. Также юные гвардейцы познакомились с интерактивной выставкой, посвященной монументам воинской славы России. В завершении встречи на сцене Дома офицеров был представлен спектакль пензенского Театра юного зрителя по рассказу Максима Горького «Старуха Изергиль».