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НовостиОбщество8 августа 2023 12:45

В Пензе участники сборов «Гвардеец» встретились с сотрудниками Росгвардии

Общение состоялось в Центре культурного развития «Дом офицеров» в субботу, 5 августа
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Ребята смогли познакомиться со службой и узнать о правилах поступления в высшие военно-учебные заведения, отмечает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

В фойе для юношей была организована выставка образцов вооружения, средств защиты и экипировки. Гости посоревновались в разборке и сборке автомата Калашникова. Также юные гвардейцы познакомились с интерактивной выставкой, посвященной монументам воинской славы России. В завершении встречи на сцене Дома офицеров был представлен спектакль пензенского Театра юного зрителя по рассказу Максима Горького «Старуха Изергиль».