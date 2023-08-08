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НовостиПроисшествия8 августа 2023 12:33

В Пензенской области проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу убийце матери

Житель села Проказна, заподозрив, что 68-летняя женщина якобы взяла без разрешения его деньги, связал ее и нанес несколько ударов обухом топора и ножом по голове и в область шеи
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального СК

Фото: Пресс-служба регионального СК

Через несколько дней после убийства мужчина решил признаться в совершенном преступлении и попросил односельчанина вызвать сотрудников полиции.

43-летнему жителю Бессоновского района предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда он заключен под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемому будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.