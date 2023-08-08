Владимир Вдонин поддержал ежегодную акцию «Собери ребенка в школу»

Фото: ОАО «Маяк»

В рамках партийного проекта «Новая школа» активисты «Единой России» дарят рюкзаки с набором школьных принадлежностей детям из многодетных и социально незащищенных семей. Особое внимание уделяется детям участников специальной военной операции, а также эвакуированным с территорий вооруженного конфликта и проживающим в новых регионах России.

По сложившейся доброй традиции перед началом учебного года Владимир Вдонин стал участником благотворительного мероприятия в своем избирательном округе. Тетради, альбомы, ручки, карандаши и фломастеры получили 147 семей Спасского района, в которых воспитываются 220 детей школьного возраста, в том числе дети, чьи отцы принимают участие в СВО.