МВД России предупреждает россиян

Телефонные мошенники хотят сделать своих жертв диверсантами и террористами.

Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики.

Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов.

Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими со стандартных приемов о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, попытках взять от их имени кредит.

После потери обманутыми людьми денег, злоумышленники пытаются толкнуть легко поддающихся влиянию жертв на преступление.

Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.