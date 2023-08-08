В Саранске разыскивается без вести пропавшая Кристинина Любовь Федоровна

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

ОП№4 УМВД России по го Саранск разыскивается без вести пропавшая Кристинина Любовь Федоровна, 1939 года рождения, которая утром 7 августа ушла из дома по адресу: г Саранск, ул. Веселовского 4, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 155-160 см, волосы темные, окрашены в бордовый цвет. Среднего телосложения. Возможно передвигается с тростью. Была одета в платье темно-зеленого цвета, на ногах шлепки белого цвета. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(8342)-29-77-01, 29-77-44 или 102.