В Саранске взят под стражу подозреваемый в хищениях имущества из гаражей

Предварительно подозреваемый похитил имущество на общую сумму более 100 тысяч рублей.

По информации пресс-службы МВД РМ, часть украденного он сдал в пункт приема металла, велосипед подарил сыну сожительницы, а остальное имущество спрятал в кустах недалеко от места преступления.

В отношении 32-летнего местного жителя Следственным отделом ОП№4 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».

По словам задержанного, ранее судимого за совершение аналогичных краж, не имея постоянного источника дохода, он решил совершить хищение какого-либо имущества, которое в последующем планировать продать. Взяв ножовку, мужчина направился в гаражный кооператив.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.