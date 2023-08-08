В Пензе подрядчик устраняет недостатки на тротуаре на улице Чаадаева

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

На данный вопрос также обратил внимание губернатор Олег Мельниченко после поступления обращений от местных жителей в соцсетях, отмечает пресс-служба администрации города.

По поручению главы Пензы Александра Басенко состоялась встреча с руководством подрядной организации. В ней приняли участие представители УЖКХ совместно с организацией, осуществляющей строительный контроль по муниципальному контракту.

В рамках выездного совещания подрядчику поставили задачу привести тротуар в нормативное состояние до 22 августа.

В частности, ликвидировать неровности покрытия и устранить понижение тротуаров в местах заездов к индивидуальным жилым домам, выполненных без согласования с заказчиком.

Напомним, помимо ремонта тротуаров, на улице Чаадаева обновлено покрытие проезжей части, проведена замена бордюрного камня, восстановлена работоспособность существующих сетей ливневой канализации.

В местах, где отсутствуют ливнеприемные колодцы, были выполнены работы по исправлению профиля дороги с целью отвода воды с проезжей части.