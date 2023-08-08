В Пензенской области за удар сына ножом в живот 48-летняя женщина предстанет перед судом

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области, по версии следствия, днем 18.04.2023 ранее судимая злоумышленница незаконно проникла в сарай домовладения односельчанки, откуда похитила 2 двери от автомобиля ГАЗ-3302, 2 алюминиевые кастрюли и ванну из черного металла, причинив потерпевшей ущерб в сумме 17 650 рублей.

На следующий день из сарая потерпевшей злоумышленница похитила инструменты (тиски слесарные, наковальню), а также гири массой 10 кг, 5 кг, 2 кг, 1,2 кг и 0,8 кг, металлическую сетку от кровати с уголками и металлический умывальник, причинив потерпевшей ущерб в сумме 15 359 рублей.

Вывозить похищенное на мотоблоке с прицепом ей помогал приехавший в гости 24-летний сын, которому мать пояснила, что металлолом ей разрешила забрать соседка. Металлические изделия были сданы в пункт приема металлолома.

Позже, днем 16.06.2023 женщина в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в д. Дмитриевка поссорилась с сыном и нанесла ему не менее одного удара в область живота, причинив тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая вину признала, материальный ущерб односельчанке возместила и пояснила, что решила поправить материальное положение путем сдачи на металлолом вещей проживающей в райцентре соседки. С сыном поссорилась из-за его попытки научить ее правильно жить.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.