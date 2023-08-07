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НовостиПроисшествия7 августа 2023 14:46

В Пензенской области следователи устанавливают обстоятельства, при которых мужчина утонул в пруду

Тело погибшего 6 августа обнаружено в водоеме недалеко от села Второе Тарлаково водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального СК

Фото: Пресс-служба регионального СК

Кузнецким межрайонном следственном отделом СУ СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти 48-летнего мужчины.

По информации пресс-службы регионального СК, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 5 августа мужчина, находившийся в состоянии опьянения, утонул в пруду, расположенном недалеко от села Второе Тарлаково Кузнецкого района.

6 августа тело погибшего обнаружено в водоеме водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра.

Следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Кузнецкого района.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.