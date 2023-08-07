В Пензенской области следователи устанавливают обстоятельства, при которых мужчина утонул в пруду

Фото: Пресс-служба регионального СК
Кузнецким межрайонном следственном отделом СУ СК России по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти 48-летнего мужчины.
По информации пресс-службы регионального СК, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 5 августа мужчина, находившийся в состоянии опьянения, утонул в пруду, расположенном недалеко от села Второе Тарлаково Кузнецкого района.
6 августа тело погибшего обнаружено в водоеме водолазами Пензенского пожарно-спасательного центра.
Следователем проведен осмотр места происшествия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Кузнецкого района.
По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.